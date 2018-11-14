Ротань назвав претендентів на звання найкращого гравця і тренера 2018 року в УПЛ

Екс-гравець збірної України Руслан Ротань розповів, хто буде боротись за звання найкращого футболіста і тренера УПЛ в 2018 році.

"Гадаю, найкращого гравця будуть обирати з трійки Тайсон, Марлос і Циганков. Але Тайсон останнім часом був травмований, тому думаю, що боротьба буде між Циганковим і Марлосом.

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Що стосується найкращого тренера, то потрібно брати того, хто став чемпіоном. Тому буде правильно, якщо на сьогоднішній день в Україні найкращим стане Паулу Фонсека. Але у нас є і інші хороші тренери. Той же Юрій Вернидуб, Мораіш, який очолює Карпати. Вони заслуговують хороших слів, і теж будуть боротися за це звання", – підсумував Ротань телеканалу Футбол.

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