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Утверждены даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров УПЛ

19:44 61 Читати українською
Утверждены даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров УПЛ
Утверждены даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 17-го и 18-го туров Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов.

17 тур

1 декабря (суббота)

Десна – Заря 14:00

Арсенал-Киев – Карпаты 17:00

2 декабря (воскресенье)

Львов – Мариуполь 14:00

Шахтер – Олимпик 17:00

3 декабря (понедельник)

Ворскла – Александрия 17:00

Динамо – Черноморец 18:30

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18 тур

7 декабря (пятница)

Мариуполь – Шахтер 17:00

8 декабря (суббота)

Карпаты – Динамо 14:00

Заря – Арсенал-Киев 14:00

Черноморец – Ворскла 17:00

9 декабря (воскресенье)

Олимпик – Десна 14:00

Александрия – Львов 17:00

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