"Зателефонував Срна і сказав – ти готуєшся з нами": Конопля – про повернення в Шахтар і перші враження від Де Дзербі
Чемпіон світу U-20 Юхим Конопля поділився думками щодо початку тренувальних зборів з Шахтарем.
"Так, я вже в оптимальних кондиціях. Нам дали можливість втягнутися, великих навантажень після відпустки не було. Гадаю, якраз все в міру.
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Як дізнався, що повертаюсь в Шахтар? Після відпустки мені зателефонував Даріо Срна і сказав – ти готуєшся з нами. Звичайно, я був радий і трохи схвильований. Я у Шахтарі практично з початку свого шляху, але в першій команді ще не був. Тут є знайомі гравці з різних збірних. Я ходив у оренди, дехто був у Маріуполі, але це не заважає нам зараз спілкуватися. Дуже хороший колектив.
У роботі з Де Дзербі багато нового, хоча мені дещо нагадує штаб збірної України. Втім, відмінностей багато. Мені дуже подобається підхід, увага до кожного гравця. Вони намагаються розмовляти навіть якщо хтось не знає англійської, а перекладача поряд немає. Пояснюють на пальцях чи ще якось. Дуже цікаво. Особисто з Де Дзербі я ще не розмовляв. Але на тренуваннях багато спілкуємося з тренером і його помічниками. Його ідеї зрозумілі, і хочеться перенести їх на збори", – резюмував Конопля у коментарі Shakhtar TV.
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