"Да, я уже в оптимальных кондициях. Нам дали возможность втянуться, больших нагрузок после отпуска не было. Думаю, как раз все в меру.

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Как узнал, что возвращаюсь в Шахтер? После отпуска мне позвонил Дарио Срна и сказал – ты готовишься с нами. Конечно, я был рад и немного взволнован. Я в Шахтере практически с начала своего пути, но в первой команде еще не был. Здесь есть знакомые игроки из разных сборных. Я ходил в аренду, некоторые были в Мариуполе, но это не мешает нам сейчас общаться. Очень хороший коллектив.

В работе с Де Дзерби много нового, хотя мне несколько напоминает штаб сборной Украины. Впрочем, отличий много. Мне очень нравится подход, внимание к каждому игроку. Они пытаются разговаривать даже если кто-то не знает английского, а переводчика рядом нет. Объясняют на пальцах или еще как-то. Очень интересно. Лично с Де Дзерби я еще не разговаривал. Но на тренировках много общаемся с тренером и его помощниками. Его идеи понятны, и хочется перенести их на сборы", – резюмировал Конопля в комментарии Shakhtar TV.

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