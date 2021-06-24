Новачок "гірників" Педрінью розповів, чого хоче досягти за час виступів у донецькому колективі.

"Можливо, я зможу стати новим Жадсоном. Принаймні, я буду дуже старатися. Тому що він справді залишив свій слід в історії, і я прагну досягти того ж", – заявив Педрінью в ефірі Футбол News.

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23-річний хавбек перейшов в Шахтар із Бенфіки за 18 мільйонів євро, ставши другим найдорожчим придбанням "гірників" за всю історію. Угода Педрінью з "гірниками" розрахована на п'ять років.

До слова, Жадсон феєрив у донецькій команді протягом 2005-2012 років. В його активі 261 поєдинок, 62 голи та 42 асисти.

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