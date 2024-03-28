Раніше повідомлялося, що прокуратура вимагає для 28-річного футболіста 15 місяців тюремного ув'язнення з випробувальним терміном. Причина стала підозра у трьох випадках насильства, одне з яких – щодо колишньої дівчини, а саме міс Люксембург-2020 Емілі Боланд.

Німеччина здолала Нідерланди, перемога Франції, феєрія Жерсона, фіаско Роналду і суперника України

У середу, 27 березня, після матчу Люксембург – Казахстан (2:1), у якому Жерсон Родрігес забив гол і віддав асист, гравець таки дізнався вироку суду. Вердикт був навіть суворіший, ніж просила сторона обвинувачення – 18 місяців в'язниці умовно та штраф 1500 євро. Ще 2430 євро Родрігес повинен виплатити колишній дівчині, а також його зобов'язали пройти курси терапії з керування гнівом, інформує RTL.

Випробувальний термін складає 5 років. Самого футболіста на засіданні не було – "віддувався" лише його адвокат. У нападника національної команди є 40 днів на подання апеляції.

Нагадаємо, Жерсон перейшов у Динамо в 2019 році. Він досі перебуває на контракті в київському клубі, хоча вже 6 разів вирушав у оренди. Зараз він захищає кольори братиславського Слована, а угода з Динамо діє до 30 червня 2025 року.