На трибунах домашньої арени Лідса з'явився великий банер перед матчем з Ліверпулем: "Заслужіть на полі. Футбол для вболівальників".

Клопп не підтримує створення скандальної Суперліги – Ліверпуль став одним із засновників турніру

Таким чином, господарі виступили проти створення Європейської Суперліги, де Ліверпуль є одним із засновників. Футболісти Лідса з такими же словами на футболках вийшли на передматчеву розминку.

Нагадаємо, до скандальної Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі