"Моє ставлення до цього турніру не змінилося. Моя думка з цього приводу також не змінилася. Вчора я вперше почув про це, але мені було не до того – я намагався підготувати команду до складного матчу проти Лідса.

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Ми отримали деяку інформацію, але небагато. В основному всі новини я дізнавався з газет. Це важка тема. Люди незадоволені, і я їх розумію. Я не можу сказати більше, бо ми з гравцями не беремо участі в цьому процесі. Ні я, ні гравці нічого про це не знали. Подивимося, до чого це все призведе", – цитує Клоппа BBC.

У 2019-му німецький фахівець виступив проти Суперліги, аргументувавши, що такий турнір вже існує під назвою Ліга чемпіонів. Нагадаємо, Ліверпуль став одним з 12-ти клубів засновників скандального турніру.

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