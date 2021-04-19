На трибунах домашней арены Лидса появился большой баннер перед матчем с Ливерпулем: "Заслужите на поле. Футбол для болельщиков".

Клопп не поддерживает создание скандальной Суперлиги – Ливерпуль стал одним из основателей турнира

Таким образом, хозяева выступили против создания Европейской Суперлиги, где Ливерпуль является одним из основателей. Футболисты Лидса с такими же словами на футболках вышли на предматчевую разминку.

Напомним, в скандальную Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря