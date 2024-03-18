Коментатори матчів на УПЛ ТБ отримують по 3-4 тисячі гривень за одну гру, повідомляє KDK.

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Це в рази більше, ніж на MEGOGO – раніше журналіст Віктор Вацко заявляв, що там зарплата становила 750 грн.

Ведучі студій УПЛ ТБ отримують від 4 до 5 тисяч гривень, а репортери та репортерки – 100 доларів, що становить майже 4 тисячі.

Як зазначає джерело, дізнатися точну зарплату експертів не вдалось, але за чутками вона складає стільки ж, скільки й у ведучих – приблизно 4-5 тисяч гривень.

Нагадаємо, до загального телепулу наразі не приєднались три команди – Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря.

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