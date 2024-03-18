Зарплаты на УПЛ ТВ: стало известно, сколько получают комментаторы, ведущие и эксперты
Ведущий программы KDK Сергей Болотников раскрыл уровень заработков на новосозданном канале.
Комментаторы матчей на УПЛ ТВ получают по 3-4 тысячи гривен за одну игру, сообщает KDK.
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Это в разы больше, чем на MEGOGO – ранее журналист Виктор Вацко заявлял, что там зарплата составляла 750 грн.
Ведущие студий УПЛ ТВ получают от 4 до 5 тысяч гривен, а репортеры и репортерки – 100 долларов, что составляет почти 4 тысячи.
Как отмечает источник, узнать точную зарплату экспертов не удалось, но по слухам она составляет столько же, сколько и у ведущих – примерно 4-5 тысяч гривен.
Напомним, к общему телепулу пока не присоединились три команды – Динамо, СК Днепр-1 и Заря.
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