Комментаторы матчей на УПЛ ТВ получают по 3-4 тысячи гривен за одну игру, сообщает KDK.

УПЛ ТВ: где смотреть матчи чемпионата Украины

Это в разы больше, чем на MEGOGO – ранее журналист Виктор Вацко заявлял, что там зарплата составляла 750 грн.

Ведущие студий УПЛ ТВ получают от 4 до 5 тысяч гривен, а репортеры и репортерки – 100 долларов, что составляет почти 4 тысячи.

Как отмечает источник, узнать точную зарплату экспертов не удалось, но по слухам она составляет столько же, сколько и у ведущих – примерно 4-5 тысяч гривен.

Напомним, к общему телепулу пока не присоединились три команды – Динамо, СК Днепр-1 и Заря.

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