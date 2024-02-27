Українська Прем'єр-ліга на своєму сайті оприлюднила список провайдерів, що транслюватимуть УПЛ ТБ.

"Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів": що таке УПЛ ТБ і як наш футбол донести аж до США та Канади

Серед запропонованих варіантів вітчизняні та міжнародні OTT-платформи, супутникове, аналогове та цифрове телебачення, IPTV. Зазначається, що даний список не є фінальним, з багатьма провайдерами ще ведуться перемовини. Огляди матчів та студії до та після поєдинків можна дивитись на офіційному YouTube-каналі.

До слова, до загального телепулу наразі не приєднались три команди – Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря.