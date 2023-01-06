Баварія знайшла чотири серйозні причини для запрошення Дейлі Блінда.

Журналіст німецького Sky Sport Флоріан Плеттенберг розкрив причини, через які Баварія вирішила запропонувати Дейлі Блінду контракт. Серед них – універсалізм гравця, знання німецької мови, лідерські якості та статус вільного агента.

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Нагадаємо, що Блінд може зіграти в центрі оборони, на лівому фланзі та в опорній зоні.

Повідомляється, що зарплата Блінда в Мюнхені становитиме від 2 до 2,5 мільйонів євро. У п'ятницю, 6 січня, нідерландець вилетить разом з Баварією в Доху для підготовки до другої частини сезону.

Раніше Блінд втратив місце в основному складі Аякса та попросив клуб про розірвання контракту. Керівництво амстердамців пішло гравцю назустріч.

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