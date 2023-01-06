Бавария нашла четыре серьёзные причины для приглашения Дейли Блинда.

Журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг раскрыл причины, по которым Бавария решила предложить Дейли Блинду контракт. Среди них – универсализм игрока, знание немецкого языка, лидерские качества и статус свободного агента.

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Напомним, что Блинд может сыграть в центре обороны, на левом фланге и в опорной зоне.

Сообщается, что зарплата Блинда в Мюнхене составит от 2 до 2,5 миллионов евро. В пятницу, 6 января нидерландец вылетит вместе с Баварией в Доху для подготовки ко второй части сезона.

Ранее Блинд потерял место в основном составе Аякса и попросил клуб о расторжении контракта. Руководство амстердамцев пошло игроку навстречу.

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