Захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд може продовжити кар'єру в Антверпені або Реал Сосьєдаді.

Після дострокового розірвання контракту з Аяксом 32-річний Дейлі Блінд готується до нової пригоди у своїй кар'єрі. Японський клуб Урава Ред Даймондс виявив великий інтерес до колишнього гравця Аякса, який відповів згодою. Однак трансфер до Японії зірвався в останній момент.

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Як інформує Voetbal International, тепер на нідерландця претендують Антверпен та Реал Сосьєдад. Сам Блінд остаточно ще не визначився, з яким клубом він підпише контракт.

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