Реал домовився із Холандом та дортмундською Борусією щодо переходу норвежця у 2022 році, повідомляє твіттер Madrid Zone з посиланням на журналіста Сіро Лопеса.

Почеттіно поставив крапку в розмовах про майбутнє Мбаппе

Також зазначається, що Сіро Лопес є надійним джерелом зі стану мадридського клубу. Зокрема, його інформація щодо майбутного тренера "вершкового клуба" у травні цього року була вірною. Також він інформував про продовження контракту з Лукасом Васкесом та завершення співпраці з Серхіо Рамосом.

До слова, Холанд у поточному сезоні продовжив демонструвати свої бомбардирські навики, забивши 5 голів та віддавши 3 асисти у 3 матчах.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті