"Не виграти було б не дуже добре, але ми зіставили результат з грою, і це дійсно гарно. Почали дуже добре, але після семи хвилин і першого довгого м'яча ми не були на правильній хвилі. У першому таймі ми трохи більше хвилювалися в останній третині, але так, це була дійсно хороша гра.

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Манчестер Юнайтед – це команда, побудована на переходах, і вони можуть вбити вас у них. Ось чому ви не повинні втрачати цей момент. Якщо ми атакуємо не з хорошої позиції, вони можуть зробити хороші переходи, забити другий гол і зробити гру ще складнішою.

Справа в кількості ігор, в яких грає Фоден. Він завжди був талановитим гравцем, але зараз він більш зрілий і більше розуміє гру, особливо в захисті. Він може грати посередині, справа, створювати моменти і проникати всередину, грати зліва, забивати зліва. Що я можу сказати? Він зараз найкращий гравець у Прем'єр-лізі за кількістю речей, які він робить. Неймовірно.

Коли Фоден забиває два голи, це приносить мені більше задоволення, ніж інші речі. Він любить футбол, він живе для футболу. Філ приносить радість, і його робоча етика неймовірна".

Титул? Справа в нас самих. Ми не можемо контролювати те, що роблять Ліверпуль, Арсенал, Астон Вілла, чи інші претенденти, це стосується нас самих. Ми робимо те, що повинні робити, щоб перемогти. Ця команда легендарна.

Чи зробимо ми це? Я не знаю. Ми маємо сьогодні більше очок на цій стадії, ніж у минулому сезоні. Різниця в тому, що Ліверпуль має, не знаю на скільки більше очок, ніж на цій стадії в минулому сезоні. Коли суперник так себе поводить, що я можу сказати, поки що вітаю. Ми будемо продовжувати", – цитує Гвардіолу BBC.

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