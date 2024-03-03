"Не выиграть было бы не очень хорошо, но мы сопоставили результат с игрой, и это действительно хорошо. Начали очень хорошо, но после семи минут и первого длинного мяча мы не были на правильной волне. В первом тайме мы немного больше волновались в последней трети, но да, это была действительно хорошая игра.

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Манчестер Юнайтед – это команда, построена на переходах, и они могут убить вас в них. Вот почему вы не должны упустить этот момент. Если мы атакуем не из хорошей позиции, они могут сделать хорошие переходы, забить второй гол и сделать игру еще более сложной.

Дело в количестве игр, в которых играет Фоден. Он всегда был талантливым игроком, но сейчас он более зрелый и больше понимает игру, особенно в защите. Он может играть посередине, справа, создавать моменты и проникать внутрь, играть слева, забивать слева. Что я могу сказать? Он сейчас лучший игрок в Премьер-лиге по количеству вещей, которые он делает. Невероятно.

Когда Фоден забивает два гола, это приносит мне больше удовольствия, чем другие вещи. Он любит футбол, он живет для футбола. Фил приносит радость, и его рабочая этика невероятна".

Титул? Дело в нас самих. Мы не можем контролировать то, что делают Ливерпуль, Арсенал, Астон Вилла, или другие претенденты, это касается нас самих. Мы делаем то, что должны делать, чтобы победить. Эта команда легендарная.

Сделаем ли мы это? Я не знаю. Мы имеем сегодня больше очков на этой стадии, чем в прошлом сезоне. Разница в том, что Ливерпуль имеет, не знаю на сколько больше очков, чем на этой стадии в прошлом сезоне. Когда соперник так себя ведет, что я могу сказать, пока что поздравляю. Мы будем продолжать", – цитирует Гвардиолу BBC.

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