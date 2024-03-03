Манчестер Сіті здолав Манчестер Юнайтед у 27 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Манчестерське дербі розпочалося з фантастичного голу від Маркуса Рашфорда на 8 хвилині з-за меж штрафного майданчика. Через деякий час у Холанда був прекрасний момент зрівняти, але норвежець не зумів переправити м'яч у ворота.

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По перерві Манчестер Сіті зумів відігратися завдяки неймовірному голу Фодена, який у підсумку оформив дубль у матчі. Холанд свій гол все ж забив. Зірка "містян" відзначився у компенсований час, поставивши крапку у грі.

Манчестер Сіті перебуває на другому місці з 62 балами, Манчестер Юнайтед розташувався на шостій сходинці з 44 очками.