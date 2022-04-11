Колишній нападник Металіста та національної збірної України Володимир Гоменюк одразу після нападу Росії на Україну став на захист рідної області.

"Спочатку чергували на одному з блокпостів. Останніми тижнями патрулюємо вулиці Mлинова під час комендантської години.

Рябоконь вступив до територіальної оборони – наставник Десни вичищає Київську область від російських покидьків

Поки обходилося без форс-мажору – гріх скаржитися. У Mлинові все під контролем українських військ, активно допомагає і територіальна оборона. Я впевнений у наших силах.

Перед війною я вів переговори щодо того, аби очолити Верес U-19. Але зрештою мені запропонували роботу в спеціалізованій спортшколі рівнян – з першого березня мав почати опікуватися групою футболістів 2013 року народження. Проте після агресії росіян нині не до тренерської діяльності. Зараз головне, щоб наша армія розбила агресора. Тільки на цьому має бути зосереджена увага", – сказав Гоменюк у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, українці вже 47-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

Росія напала на Україну: УЄФА не пускає Динамо до Барселони та Реала, сльози гравців Шахтаря (LIVE)