Бывший нападающий Металлиста и национальной сборной Украины Владимир Гоменюк сразу после нападения России на Украину встал на защиту родной области.

"Сначала дежурили на одном из блокпостов. В последние недели патрулируем улицы Mлынова во время комендантского часа.

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Пока обходилось без форс-мажора – грех жаловаться. В Mлынове все под контролем украинских войск, активно помогает и территориальная оборона. Я уверен в наших силах.

Перед войной я вел переговоры о том, чтобы возглавить Верес U-19. Но в конце концов мне предложили работу в специализированной спортшколе ровенчан – с первого марта должен был начать опекать группу футболистов 2013 года рождения. Однако после агрессии россиян сейчас не до тренерской деятельности. Сейчас главное, чтобы наша армия разбила агрессора. Только на этом должно быть сосредоточено внимание", – сказал Гоменюк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, украинцы уже 47-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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