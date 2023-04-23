"Зустрічалися дві рівні команди. Вважаю, що нічийний рахунок – справедливий. Сьогодні було багато тактичної боротьби. Ми прекрасно розуміли, що поразка лише ускладнювала нашу ситуацію. Тому, налаштовувалися лише на перемогу.

Повторення антирекорду у відеоогляді матчу Верес – Минай – 1:1

Можу сказати, що забитий гол не додав нам впевненості. Навпаки – почалися незрозумілі дії футболістів. Що й призвело до пропущеного м'яча. Знову пропускаємо після елементарної атаки. Не можна так легко дозволяти супернику забивати. Підсумок гри – на табло.

В нас тренуються дванадцять футболістів. Ротація – взагалі відсутня. Кого могли змінити перед грою – це Дахновського на Блізніченка і Когута на Ющишина. Футболісти з U19 поки далекі від гри в основі. Щодо заміни Когута на Ющишина – можу сказати, що у весняних іграх Богдан зіграв не на своєму рівні. Тому дали шанс Вадиму. Він на рівні зіграв. За виключенням одного епізоду. Хто сильніший – той і грає у старті", – поділився Вірт у коментарі офіційному сайту НК Вереса.

До слова, рівненці не можуть перемогти вже в 11 поспіль поєдинках, повторивши власний антирекорд. Цього разу Верес розійшовся миром з Минаєм.

Верес не зумів обіграти Минай з абсолютним антирекордом в УПЛ