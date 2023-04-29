"Цей сезон, якщо ми не влаштуємо чогось особливого, запам'ятають за 7:0 проти Манчестер Юнайтед. Сподіваюся, за кілька років про це говоритимуть: "Так, того року ми обіграли "червоних дияволів" 7:0". Можливо, вони зможуть сказати щось добре про це. І додадуть, що ми кваліфікувалися до єврокубків після цього. Це було б чудово, але якщо ні, то треба прийняти хоч би це.

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Потрібно концентруватися на майбутньому матчі. Нині це гра з Тоттенхемом. Потрібно спробувати перемогти, зіграти переконливо, завдати дискомфорту супернику. Я вважаю, що рано говорити про стабільність. Для мене три перемоги – це не стабільність. Це добре, але це можна розглядати лише як початок чогось. Стабільність у грі навіть важливіша за результат.

Я знаю, що у зовнішньому світі все зводиться до результату. Але для нас, звичайно, важливішим має бути рівень гри. Над цим ми працюємо. Я дуже радий, тому що зараз у матчах бачу багато чого з того, що хотів би, хоча ми проводили різні ігри. І це справді добре. Такі речі ще можливі, і це дуже приємно для тренера. Ми хочемо зосереджуватися на собі. Це ми й робимо. Але ми не можемо ігнорувати майстерність суперника. До цього потрібно бути готовими", – цитує наставника Mirror.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграє проти Тоттенхема 30 квітня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

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