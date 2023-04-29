"Этот сезон, если мы не устроим чего-нибудь особенного, запомнят за 7:0 против Манчестер Юнайтед. Надеюсь, через несколько лет об этом будут говорить: "Да, в том году мы обыграли "красных дьяволов" 7:0". Возможно, они смогут сказать что-нибудь хорошее об этом, и добавят, что мы квалифицировались в еврокубки после этого. Это было бы здорово, но если нет, то нужно принять хотя бы это.

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Нужно сконцентрироваться на предстоящем матче. Сейчас это игра с Тоттенхэмом. Нужно попытаться победить, сыграть убедительно, нанести дискомфорт сопернику. Я считаю, что рано говорить о стабильности. Для меня три победы – это не стабильность. Это хорошо, но это можно рассматривать только как начало чего-нибудь. Стабильность в игре даже важнее результата.

Я знаю, что во внешнем мире все сводится к исходу. Но для нас, конечно, важнее должен быть уровень игры. Над этим мы работаем. Я очень рад, потому что сейчас в матчах вижу многое из того, что хотел бы, хотя мы проводили разные игры. И это действительно хорошо. Такие вещи еще возможны, и это очень приятно тренеру. Мы хотим сосредотачиваться на себе. Это мы и делаем. Но мы не можем игнорировать мастерство соперника. К этому нужно быть готовым", – цитирует наставника Mirror.

Напомним, что Ливерпуль сыграет против Тоттенхэма 30 апреля. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

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