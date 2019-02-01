Западня: Мене вигнали з ФК Львів, сказавши, що на мою позицію їде "другий Тайсон"

Футболіст Волині Артур Западня розповів, чому покинув свою колишню команду – ФК Львів.

"Керівництво мого попереднього клубу ФК Львів не бачило мене гравцем основного складу, адже було обрано бразильський вектор розвитку. Ба більше, мене просто вигнали з клубу, зазначивши, що до Львова їде "другий Тайсон" на мою позицію.

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Зі мною зв'язалися представники луцького клубу і я погодився на їхню пропозицію. Андрій Тлумак хотів, щоб я перейшов до його команди.

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Для мене важливо отримувати ігрову практику та зростати у професіональному плані, тому радий приїхати до Луцька. Зроблю все, щоб допомогти команді вирішити турнірні завдання", – цитує Западню офіційний сайт ПФЛ.