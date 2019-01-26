Львів орендує форварда Палмейраса Кауе

Нападник Палмейраса Кауе незабаром підсилить Львів.

Як повідомляє Torcedores, 22-річний бразилець буде орендований Львовом. Орендна угода Кауе з українським клубом діятиме до травня цього року.

На перегляді в Динамо перебуває нападник ФК Львів Міщук

Нападник вже опублікував у своєму Instagram світлину з футболкою Львова, однак клуб поки офіційно не оголошував про перехід. Бразилець гратиме у одній команді з Лукасом Тейлором, який був його одноклубником у Палмейрасі.

"Міняти схему на 2-2-6": чому трансфер Шведа в Селтік викликає бурю – це ще ризикованіше, ніж у Динамо