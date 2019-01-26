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Львів орендує форварда Палмейраса Кауе

12:29 413 Читать на русском
Львів орендує форварда Палмейраса Кауе
Кауе / ФК Палмейрас

Нападник Палмейраса Кауе незабаром підсилить Львів.

Як повідомляє Torcedores, 22-річний бразилець буде орендований Львовом. Орендна угода Кауе з українським клубом діятиме до травня цього року.

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Нападник вже опублікував у своєму Instagram світлину з футболкою Львова, однак клуб поки офіційно не оголошував про перехід. Бразилець гратиме у одній команді з Лукасом Тейлором, який був його одноклубником у Палмейрасі.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Палмейрас Палмейрас Кауе Кауе Львів Львів
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