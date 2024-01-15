"Результат приголомшливий, але сам матч... Ми швидко відкрили рахунок, але до 4:1 ніщо не було вирішено. Барселона добре володіла м'ячем, і нам було важко його повертати. Якщо є думка, що нам було легко, то вона помилкова. Це була повна гра, і ми дуже щасливі.

Хет-трик Вінісіуса та сейви Луніна у відеоогляді матчу за Суперкубок Іспанії Реал – Барселона – 4:1

Матч виявився для нас складним, це занадто великий рахунок, враховуючи гру Барселони. За 3:1 гра була рівною, і тільки після 4-го гола суперник опустив руки. Можливо, після 2:0 ми занадто захопилися контратаками, треба було трохи більше контролювати м'яч.

Дев'ять голів на турнірі показує, що ми дуже небезпечні, тому що є мобільність нагорі, а не фіксовані позиції. Це заважає супернику виставити позначки. Підключається Вінісіус, Беллінгем, Родріго. За допомогою крайніх захисників вони створюють велику небезпеку. Мобільність – це те, що створює проблеми.

Ключовий момент? Навколишнє середовище. Кожен здатний генерувати. Мотивація є, у кожного своя роль. Але небезпека приходить, це правда. Впевненості? Ми відчуваємо її з самого початку сезону. У нас дуже сильна команда.

Мені дуже допомагає тренерський штаб і гравці, вони демонструють серйозність і професіоналізм. Цей клуб підтримує мене і дарує мені любов. Я на дев'ятому небі від щастя", – цитує наставника "вершкових" AS.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті завоював свій 11 трофей на чолі Реала. Найтитулованішим тренером в історії мадридців є Мігель Муньос – під його керівництвом мадридський клуб завоював 14 трофеїв.

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик