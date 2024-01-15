Реал розбив Барселону у вирішальному поєдинку за Суперкубок Іспанії-2023. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Барселона на "Футбол 24".

Вінісіус вже на 10-й хвилині оформив дубль – спочатку бразилець легко реалізував вихід віч-на-віч, а згодом заніс м'яч у ворота після прострілу Родріго.

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик

Лєвандовскі один м'яч відіграв, але до цього Лунін кілька разів рятував Реал від пропущеного гола. Вінісіус ще до перерви оформив хет-трик, реалізувавши пенальті. А в другому таймі Родріго оформив остаточний рахунок у грі. Барселона ще й догравала в меншості – дві жовті отримав Араухо.

Таким чином, Лунін завоював уже 7-й трофей у складі Реала. До цього в українця вже були перемоги в Кубку та Суперкубку Іспанії, Ла Лізі, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.