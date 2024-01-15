"Результат потрясающий, но сам матч... Мы быстро открыли счет, но до 4:1 ничто не было решено. Барселона хорошо владела мячом, и нам было тяжело его возвращать. Если есть мнение, что нам было легко, то оно ошибочно. Это была полная игра, и мы очень счастливы.

Хет-трик Винисиуса и сейвы Лунина в видеообзоре матча за Суперкубок Испании Реал – Барселона – 4:1

Матч оказался для нас сложным, это слишком крупный счет, учитывая игру Барселоны. При 3:1 игра была равной, и только после 4-го гола соперник опустил руки. Возможно, после 2:0 мы слишком увлеклись контратаками, надо было чуть больше контролировать мяч.

Девять голов на турнире показывает, что мы очень опасны, потому что есть мобильность наверху, а не фиксированные позиции. Это мешает сопернику выставить отметки. Подключается Винисиус, Беллингем, Родриго. С помощью крайних защитников они создают большую опасность. Мобильность – это то, что создаёт проблемы.

Ключевой момент? Окружающая среда. Каждый способен генерировать. Мотивация есть, у каждого своя роль. Но опасность приходит, это правда. Уверенности? Мы чувствуем ее с самого начала сезона. У нас очень сильная команда.

Мне очень помогает тренерский штаб и игроки, они демонстрируют серьезность и профессионализм. Этот клуб поддерживает меня и дарит мне любовь. Я на девятом небе от счастья", – цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, что Карло Анчелотти завоевал свой 11 трофей во главе Реала. Самым титулованным тренером в истории мадридцев является Мигель Муньос – под его руководством мадридский клуб завоевал 14 трофеев.

Лунин выиграл Суперкубок Испании, устроив шоу сэйвов в Классико – Реал разгромил Барселону, Винисиус оформил хет-трик