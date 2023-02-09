Півзахисник збірної України у другому матчі поспіль забив за Марсель. Якщо гол у ворота Ніцци не допоміг провансальцям уникнути поразки, то результативний удар у поєдинку з ПСЖ став переможним і вивів команду Тудора у чвертьфінал Кубка Франції.

Маліновський забив у ворота ПСЖ – відео гармати українця, який відзначився у другому матчі поспіль

Можливо, Крістоф Гальтьє і вважає гол українця "дурним", але у французьких ЗМІ – кардинально протилежна позиція. Видання L'Equipe помістило на обкладинку свіжого номера фото Руслана Маліновського, який святкує забитий гол. "Занадто потужний", – підписали у L'Equipe враження від гри хавбека збірної України.

Цікаво, що Ліонель Мессі з моменту переходу в ПСЖ знову не виграє Кубок Франції. Рік тому парижани на цій же стадії вилетіли від Ніцци в серії пенальті. Відповідно, цей трофей наразі залишається для 34-річного аргентинця незакритим гештальтом.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея