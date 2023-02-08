Хавбек Марселя Руслан Маліновський вийшов у старті кубкового матчу проти ПСЖ (1/8 фіналу) і зумів вивести свою команду вперед за рахунку 1:1.

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На 57-й хвилині українець з лінії штрафного розрядив свою гармату – він був першим на підборі після заблокованого удару. Цей гол став для Руслана другим поспіль за новий клуб. Лік своїм м'ячам за провансальців він відкрив у матчі проти Ніцци.

Нагадаємо, Маліновський перебрався у Марсель з Аталанти на правах оренди 9 січня. За цей час наш співвітчизник встиг зіграти за команду Ігора Тудора у 7 матчах.

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