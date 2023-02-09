Кубок Франції, 1/8 фіналу

Марсель – ПСЖ – 2:1

Голи: Алексіс Санчес, 30, Маліновський, 57 – Рамос, 45+2

Руслан Маліновський змушений був складати найсерйозніший свій іспит за час перебування у Франції. Суперником Марселя в 1/8 фіналу Кубка став ПСЖ – лідер чемпіонату і один із головних претендентів на перемогу в ЛЧ. Нещодавно півзахисник збірної України забив свій перший гол за нову команду, а сьогодні вийшов на поле проти Ліонеля Мессі, Неймара та інших зірок ПСЖ. Крістоф Гальтьє виставив максимально бойовий склад (з урахуванням втрати, перш за все, Кіліана Мбаппе). Не експериментував і Ігор Тудор. Відповідно, на Велодромі очікували шоу.

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Марсель розпочав дуже агресивно, з перших секунд буквально помчавши в атаку. На 3-й хвилині господарі просили пенальті – м'яч після прострілу Колашинаца влучив у лікоть Хакімі. Апеляції провансальців арбітр відхилив, і тут же ледь не забив ПСЖ. Нуну Мендеш вибіг віч-на-віч із Пау Лопесом під гострим кутом і пробив точно у кіпера Марселя.

Пресинг Марселя змушував парижан помилятися. Верету перехопив м'яч поблизу чужого штрафного і без роздумів пробив. Вище рамки. Спробував щастя і Ундер, удар якого ефектно потягнув Доннарумма. ПСЖ ледь не зловив команду Тудора на контратаці, яку невдалим пасом на Неймара запоров Мессі. Напрошувався пас на інший фланг, однак чемпіон світу вирішив інакше, і прогадав. Все це помістилося у стартові 6 хвилин гри.

Після такого ураганного старту емоції дещо вщухли, а гра заспокоїлася. Тільки на 16-й хвилині нагадав про себе Маліновський. Руслан правою ногою пробив з лінії штрафного – Доннарумма не з першого разу, але таки впорався. До слова, сьогодні українець грав з 11-ю на спині, адже регламент Кубка Франції передбачає використання "основних" номерів з 1-го по 11-й. На попередній стадії Кубка Руслан носив "дев'ятку".

Господарі продовжували атакувати. Двічі за хвилину пробивав Гендузі. Перший удар хавбека збірної Франції заблокував Рамос, інший – Доннарумма. Тиск Марселя приніс дивіденди на 29-й хвилині. Ундер пошив у дурні Рамоса, який не придумав нічого кращого, окрім як збити суперника у штрафному. Пенальті дуже впевнено реалізував Алексіс Санчес.

Парижани відповіли ближче до кінця тайму. Ліонель Мессі виконав небезпечний штрафний, але не розрахував. Трохи вище. А от момент Неймара був куди кращим – бразилець влучив у стійку! Марсель тут же відповів виходом Клоса, який не зміг пробити Доннарумму. А який шанс був у Ундера! Дженгіз двічі розібрався з Маркіньйосом і розстрілював Доннарумму, який продемонстрував дива реакції!

Марсель справедливо здобув перевагу в дуже інтенсивному першому таймі, але на перерву команди пішли за рівного рахунку. На останніх секундах Рамос виправився за привезений пенальті, головою замкнувши подачу з кутового. Руслан Маліновський за перші 45 хвилин, по суті, нагадав про себе лише в епізоді зі своїм ударом, а в цілому був малопомітним – 19 дотиків до м'яча, лише одна спроба дриблінгу (вдала) і 91% точності передач.

У другому таймі провансальці знову вийшли вперед. Руслан Маліновський, який по перерві був зовсім непомітним, продемонстував свій фірмовий стиль. На 57-й хвилині українець був першим на підбиранні та з лінії штрафного увігнав м'яч у ворота Доннарумми! Чемпіон Європи-2020 не мав жодних шансів проти гармати Руслана, який забив у другому матчі поспіль.

Після гола Маліновського Марсель відійшов до власних воріт. Підопічні Тудора почали діяти другим номером і, фактично, нічого не дали створити лідеру чемпіонату Франції. У компенсований час Рамос повторив свій трюк, зрівнявши рахунок, але перебував у офсайді.

Результативний удар українця став переможним і вивів Марсель у чвертьфінал Кубка Франції. ПСЖ, можливо, і стане чемпіоном за підсумками сезону, але у Кубку отримав болісного ляпаса від головного конкурента. Ліонель Мессі знову не виграє Кубок Франції – рік тому парижани вилетіли від Ніцци на цій же стадії, а зараз постраждали від лівої ноги Руслана Маліновського, який починає завойовувати Велодром.

Якби не гол, українця не було б за що хвалити. Посередній матч, без особливого блиску. Забитий м'яч змінив усе – Руслан отримав одну з найвищих оцінок і забрав лаври героя. Але саме як команда сьогодні Марсель був кращим за головного фаворита сезону і справедливо пройшов далі. Підопічні Тудора подарували своїм фанатам справжнє свято, перервавши 9-матчеву безвиграшну серію проти ПСЖ.

Востаннє Марсель обігрував столичну команду на Велодромі ще у листопаді 2011-го. Омріяної перемоги довелося чекати більше 11-ти років. Можливо, французам варто було запросити Маліновського раніше?:)

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