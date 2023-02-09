"У першому таймі ми грали дуже відкрито. На жаль, по перерві ми пропустили трохи дурний гол в один дотик з метрів 20-ти. З того моменту Марсель опустився у низький блок з великою кількістю гравців, а ми помилялись.

Гольова гармата Маліновського і нове прокляття Мессі у відеоогляді матчу Марсель – ПСЖ – 2:1

Ця поразка – велике розчарування для нас, адже Кубок Франції був однією з наших цілей. Нас обіграла чудова команда, це важко. Після другого пропущеного ми створили мало нагод забити.

Побачимо, у якій формі будемо перед Баварією. Нам треба зробити висновки з матчу проти Марселя. Нам бракувало моментів у другому таймі, треба було грати гостріше. Гравці розчаровані, приголомшені. Зараз не час для гарячих балачок, ми повинні продовжувати працювати, зосередитися на собі", – цитує Гальтьє RMC Sport.

ПСЖ вже 11 лютого протистоятиме Монако у Лізі 1, а 14 числа прийматиме Баварію у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея