Білоруські "гірники" не довго шукали нового наставника після прощання з Романом Григорчуком.

Як відомо, український фахівець покинув Солігорськ два дні тому, а вже сьогодні команді представили новий тренерський штаб.

Григорчук офіційно покинув солігорський Шахтар

Офіційний сайт Шахтаря повідомляє, що команду очолив Сергій Гуренко, який лише в лютому працевлаштувався у литовському Рітеряї. До слова, жодні деталі контракту солігорських "гірників" з колишнім капітаном збірної Білорусі не розголошуються.

Нагадаємо, Григорчук працював у Шахтарі з літа 2020 року, змінивши на посаді іншого українського коуча Юрія Вернидуба. З білоруською командою він виграв чемпіонат-2020 і здобув Суперкубок країни-2021. Шахтар у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі йде першим, випереджаючи БАТЕ на одне очко і маючи дві гри у запасі.

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