Відомий фахівець більше не працюватиме у білоруському клубі.

Український тренер Роман Григорчук покинув Шахтар, повідомляє офіційний сайт солігорського клубу.

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Рішення про припинення співпраці сторони ухвалили після поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому "гірники" поступились люксембурзькій Фолі 1:2. Разом з головним тренером клуб покидають і його помічники. Ім'я нового наставника буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, Григорчук працював у Шахтарі з літа 2020 року, змінивши на посаді іншого українського коуча Юрія Вернидуба. З білоруською командою він виграв чемпіонат-2020 і здобув Суперкубок країни-2021. Шахтар у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі йде першим, випереджаючи БАТЕ на одне очко і маючи дві гри у запасі.

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