Как известно, украинский специалист покинул Солигорск два дня назад, а уже сегодня команде представили новый тренерский штаб.

Григорчук официально покинул солигорский Шахтер

Официальный сайт Шахтера сообщает, что команду возглавил Сергей Гуренко, который только в феврале трудоустроился в литовском Ритеряе. К слову, никакие детали контракта солигорских "горняков" с бывшим капитаном сборной Беларуси не разглашаются.

Напомним, Григорчук работал в Шахтере с лета 2020 года, сменив на посту другого украинского коуча Юрия Вернидуба. С белорусской командой он выиграл чемпионат-2020 и завоевал Суперкубок страны-2021. Шахтер в турнирной таблице чемпионата Беларуси идет первым, опережая БАТЭ на одно очко и имея две игры в запасе.

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