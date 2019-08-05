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"Замість гравців Шахтаря могли вийти і мої коти", – Леоненко прокоментував легку перемогу "гірників" над Карпатами

14:26 945 Читать на русском
"Замість гравців Шахтаря могли вийти і мої коти", – Леоненко прокоментував легку перемогу "гірників" над Карпатами
Віктор Леоненко / Matchday

Експерт телеканалів "Футбол" Віктор Леоненко оцінив рівень боротьби у матчі другого туру УПЛ.

40’ Марлос
45’ Жуніор Мораєс
63’ Ісмаїлі
 
40’ Марлос
45’ Жуніор Мораєс
63’ Ісмаїлі

"40 хвилин Карпати трималися. Додо у Шахтаря випадав, тому що він свого гравця так і не знайшов. До речі, іноді його ігнорували. Як було з Бутко, коли Марлос не завжди йому давав м'яч, особливо якщо порівнювати з Срною. А так це питання зіграності. Тут і моїх котів можна ставити: не спітніли, грали легко.

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Мене взагалі тішить те, як грали наші лідери: і Динамо, і Шахтар. Те, що між ними і рештою команд прірва – це давно вже так. Є дві команди, точніше, півтори, а решта всі однакові.

Гравці Карпат – перелякані. Вони побачили емблему Шахтаря, емблему Динамо – і все, тренера більше не слухають. Тренер нічого не може зробити", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

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