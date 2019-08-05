"Вместо игроков Шахтера могли выйти и мои коты", – Леоненко прокомментировал легкую победу "горняков" над Карпатами

Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко оценил уровень борьбы в матче второго тура УПЛ.

"40 минут Карпаты держались. Додо у Шахтера выпадал, потому что он своего игрока так и не нашел. Кстати, иногда его игнорировали. Как было с Бутко, когда Марлос не всегда ему давал мяч, особенно если сравнивать с Срной. А так это вопрос сыгранности. Здесь и моих котов можно ставить: не вспотели, играли легко.

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Меня вообще радует то, как играли наши лидеры: и Динамо, и Шахтер. То, что между ними и остальными командами пропасть – это давно уже так. Есть две команды, точнее, полтора, а остальные все одинаковые.

Игроки Карпат – испуганные. Они увидели эмблему Шахтера, эмблему Динамо – и все, тренера больше не слушают. Тренер ничего не может сделать", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

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