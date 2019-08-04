Шахтар у рідних стінах розгромив Карпати

Завдяки голам Марлоса, Жуніора Мораєса та Ісмаїлі "гірники" впевнено переграли Карпати (3:0) в рамках матчу 2-го туру УПЛ.

Ряд експертів та вболівальників очікували від матчу Карпат у Харкові виключно розгромного рахунку – настільки львів'яни поступаються у класі та зіграності Шахтарю. Дійсно, вже з перших хвилин господарі захопили контроль над м'ячем та стали проводити атаки, а на 7-й могли й забити: Алан Патрік вистрілив з лівої з-за меж штрафного, влучив у Мораєса, а той завдав удару метрів з 13-ти – Підківка парирував! Втім, на цьому реальна гострота біля воріт "зелено-білих" завершилась.

Карпатам швидко вдалося звести поєдинок до позиційної боротьби. Підопічні Олександра Чижевського впевнено тримали компактність і не відкривали зон перед власним карним майданчиком, а команда Луїша Каштро не підвищувала темп. Гостям навіть вдалося створити ряд моментів: зокрема на 17-й хвилині Вакуленко неточно пробив головою після скидки з кутового, а на 25-й Карпенко прийняв передачу Ді Франко, прикрив м'яч корпусом від Додо та вистрілив з лінії штрафного у дальній кут – Пятов у стрибку спіймав м'яч!

На 30-х хвилинах "гірники" стали підвищувати оберти, що одразу позначилось на кількості вільних зон. Шахтар раз за разом отримував простір на флангах – за Марлосом, Додо, Тайсоном та Ісмаїілі просто не встигали. Господарі стали проводити кутові цілими серіями, однак Карпати все одно трималися. Здавалося, що на перерву команди підуть за нулів на табло, однак на 40-й хвилині оборона львів'ян була прорвана фантастичною передачею Алана Патріка у штрафний точно на ногу Марлосу. Бразило-українець отримав її перед воротами, після чого "щокою" пробив у лівий нижній кут – 1:0.

Тут же Шахтар і добив Карпати красивою комбінацією на 45-й хвилині. Марлос втік від Толочка та віддав передачу на Тете, той у дотик відкинув у штрафний на Тайсона, а капітан "гірників" прикрив м'яч корпусом і віддав під удар Мораєсу – Жуніор же метрів з восьми влучив у дальній нижній кут. 2:0 – і у компенсований до першого тайму час час донеччани могли забити третій м'яч. Втім, простріл Ісмаїлі на дальню стійку ніхто не встиг замкнути.

По перерві Олександр Чижевський зняв Карпенка та випустив у атаку Лейоуса, однак особливого підсилення "леви" з цього рішення не отримали. Все, що вдалося створити гостям на старті другого тайму – це дуже слабенький удар низом на 53-й хвилині у виконанні Дубінчака. Шахтар же всім своїм видом демонстрував готовність влаштувати Карпатам розгром.

На 48-й та 52-й хвилинах дальніми ударами намагалися забити Тайсон та Алан Патрік, однак точності бразильським старожилам забракло. На 57-й відзначитись першим голом у новому сезоні міг Тете, який летів на замикання своєчасного прострілу Додо в центр штрафного – втім, зимовий новачок не влучив по м'ячу. На 59-й йшов на дубль Мораєс, який увірвався на правий край карного майданчика, хитнув захисника та пробив з гострого кута – цього разу надійно зіграв Підківка.

Карпати трималися й навіть огризалися. Зокрема, на 62-й хвилині Ді Франко заробив штрафний у центрі, пішов до воріт і виграв підбирання після цього стандарту, після чого вистрілив метрів з 15-ти вище воріт! Втім, скільки ниточці не витися, а кінець один. На 63-й Ісмаїлі обігрався з Марлосом на лівому краю штрафного й замкнув його простріл на ближню стійку – 3:0!

Гру було зроблено, хоча на 67-й хвилині відзначитись голом престижу могли й Карпати – це Гуцуляк красиво прорвався крізь Ісмаїлі та Матвієнка у штрафний та пробив з лівої над поперечиною!

Ендшпіль поєдинку пройшов під акомпанімент атак Шахтаря. Луїш Каштру підняв у бій резервістів Сікана, Антоніо та Піхальонка, однак не можна сказати, що вони запам'яталися. "Гірники", більшою мірою, просто гралися з Карпатами, влаштовуючи складні комбінації та намагаючись забити дуже дальніми ударами. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 3:0.

Таким чином, Шахтар набрав 6 очок та залишився на першій позиції в турнірній таблиці. Карпати поки що йдуть останніми, однак це лише другий тур – все ще попереду.