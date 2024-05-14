Однією з нових особливостей Євро-2024 стане ширший діалог головного арбітра з гравцями команд – для пояснення ситуацій, що відбуваються на ігровому полі. Як інформує Mundo Deportivo, подібне спілкування здійснюватиметься тільки з капітанами. Якщо інші гравці звернуться до судді з претензією, то будуть покарані жовтою карткою.

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"Ми хочемо, щоб судді демонстрували характер і іноді ухвалювали непопулярні рішення. Водночас ми хочемо, щоб вони були більш відкритими та пояснювали, що саме призвело до ухвалення певних рішень. Вони отримують багато інформації від відеопомічника судді (VAR), і ми готові поговорити й поділитися детальнішою інформацією з гравцями та тренерами, щоб допомогти їм зрозуміти, чому було ухвалено те чи інше рішення", – зазначив голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті.

Мбаппе, я пишу тобі листа...