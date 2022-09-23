"Вчора опівночі закрилось трансферне вікно в Україні. Цього літа в клубі залишилось лише близько десяти футболістів, але, попри це, всього за два місяці нам багато чого вдалося.

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У Кривбасі з’явився тренер топ-рівня, клуб підписав 15 нових футболістів, і це тільки в основній команді, а ще практично з нуля була укомплектована команда U-19 та значно підсилився жіночий Кривбас. І, найголовніше, що все це було досягнуто в нелегкий для усієї країни час.

Варто зауважити, що закриття трансферного вікна не означає, що у клубі найближчим часом не буде новачків. Наразі є певні юридичні нюанси, які не дозволяють нам оголосити про підписання нових виконавців та презентувати їх. Також є декілька футболістів, які мають статус вільних агентів і входять у сферу інтересів клубу. Тому: "To be continued", – цитує Баєнка офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, Кривбас провально розпочав новий сезон, зазнавши у чотирьох матчах трьох поразок.

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