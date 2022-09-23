"Закрытие трансферного окна не означает, что у нас не будет новичков": в Кривбассе заинтриговали новыми подписаниями
Генеральный директор криворожцев Владимир Баенко заверил, что команда будет продолжать усиление.
"Вчера в полночь закрылось трансферное окно в Украине. Этим летом в клубе осталось всего около десяти футболистов, но, несмотря на это, всего за два месяца нам многое удалось.
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В Кривбассе появился тренер топ-уровня, клуб подписал 15 новых футболистов, и это только в основной команде, а практически с нуля была укомплектована команда U-19 и значительно усилился женский Кривбасс. И самое главное, что все это было достигнуто в нелегкое для всей страны время.
Следует заметить, что закрытие трансферного окна не означает, что в клубе в ближайшее время не будет новичков. Есть определенные юридические нюансы, которые не позволяют нам объявить о подписании новых исполнителей и презентовать их. Также есть несколько футболистов, обладающих статусом свободных агентов и входящих в сферу интересов клуба. Поэтому: "To be continued", – цитирует Баенко официальный сайт криворожцев.
Напомним, Кривбасс провально начал новый сезон, потерпев в четырех матчах три поражения.