"Містяни" в останній день трансферного вікна підписали вже третього Михайліва.

Півзахисник Динамо Юрій Михайлів виступатиме у складі Львова, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Про терміни угоди не повідомляється. Відомо лише, що 17-річний хавбек виступатиме за команду Олега Дулуба на правах оренди. "Містяни" вже внесли його в офіційну заявку на чемпіонат України.

Цікаво, що Юрій став уже 3-м Михайлівим у львівській команді – крім нього у заявці присутні брати Роман та Віталій Михайліви.

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