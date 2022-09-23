Хавбек Динамо продовжить кар'єру у Львові
10:37 - Читать на русском
"Містяни" в останній день трансферного вікна підписали вже третього Михайліва.
Півзахисник Динамо Юрій Михайлів виступатиме у складі Львова, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Про терміни угоди не повідомляється. Відомо лише, що 17-річний хавбек виступатиме за команду Олега Дулуба на правах оренди. "Містяни" вже внесли його в офіційну заявку на чемпіонат України.
Цікаво, що Юрій став уже 3-м Михайлівим у львівській команді – крім нього у заявці присутні брати Роман та Віталій Михайліви.
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