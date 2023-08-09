"Закінчився великий етап мого життя": Пятов офіційно попрощався з кар'єрою футболіста, анонсувавши нову сторінку
Вже колишній воротар Шахтаря Андрій Пятов вирішив ще раз звернутися до вболівальників.
"Закінчився великий етап мого життя, моєї кар'єри, мого ігрового шляху.
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Починається нова сторінка, яку я розпочинаю з таким же гарячим серцем та палаючими очима, як колись починав футболістом. Дякую всім вам", – написав Пятов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, доповнивши повідомлення відео зі словами вдячності за підтримку.
Нагадаємо, на вихідних 39-річний екс-кіпер провів свій прощальний матч проти Тоттенхема. Нині фахівець працює у тренерському штабі Патріка ван Леувена.
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