Уже бывший вратарь Шахтера Андрей Пятов решил еще раз обратиться к болельщикам.

"Закончился большой этап моей жизни, моей карьеры, моего игрового пути.

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Начинается новая страница, которую я начинаю с таким же горячим сердцем и горящими глазами, как когда-то начинал футболистом. Спасибо всем вам", – написал Пятов на своей странице в социальной сети Instagram, дополнив сообщение видео со словами благодарности за поддержку.

Напомним, на выходных 39-летний экс-кипер провел свой прощальный матч против Тоттенхэма. Сейчас специалист работает в тренерском штабе Патрика ван Леувена.

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