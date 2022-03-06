"Для українських футболістів, хто має статус професіонала або грав у академіях. Вік від 16 років і вище!!

Провідний жіночий клуб України віддав чотирьох футболісток у оренду до завершення війни

За участю топ клубів Чехії проводимо збір у Празі. Проживання та харчування безкоштовно, забезпечений тренувальний процес. Вирішуємо питання документів та статусу. Всім, хто виявився біженцем, готові допомогти. Завдання – підтримати гравців та їхні сім'ї", – написав Заховайло у Facebook.

Нагадаємо, український футбол завмер через підступне вторгнення Росії. Легіонери та вітчизняні грваці залишились без роботи, очікуючи розвитку ситуації.

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