На поєдинок кваліфікації на Мундіаль 2022 року між Україною і Фінляндією завітає чимало фанатів Суомі.

За два дні до очного протистояння було продано 28 тисяч перепусток на Олімпійський стадіон у Гельсінкі, повідомляє Ріку Лаукканен у Twitter. Очікується аншлаг, адже загалом арену дозволили заповнити на 29 тисяч.

Фінляндія – Україна: підопічні Петракова творчо провели тренування перед вильотом у Гельсінкі

Така шалена підтримка на домашньому матчі збірної Фінляндії є рекордною з 2013 року, коли відбулась зустріч з Іспанією (0:2). Тоді, 6 вересня, на трибунах були присутні близько 37 500 уболівальників.

Нагадаємо, поєдинок проти Суомі відбудеться 9 жовтня, початок – о 19:00. Перша дуель між командами у відборі до ЧС-2022 завершилася бойовою нічиєю (1:1).

Що потрібно збірній України для путівки в плей-офф відбору на ЧС-2022: всі розклади перед вирішальним етапом