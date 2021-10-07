"Синьо-жовті" у наступні кілька днів зіграють ключові поєдинки кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в Катарі. "Футбол 24" аналізує перспективи збірної України у групі D напередодні матчів проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Підопічні Олександра Петракова готуються до двох вкрай важливих поєдинків кваліфікації на Мундіаль-2022. Дев'ятого жовтня Україна на виїзді зіграє проти Фінляндії, а дванадцятого числа на Арені Львів прийме національну команду Боснії та Герцеговини. Обидві збірні є прямими конкурентами "синьо-жовтих" у боротьбі за другу сходинку групи D. Про перше місце для збірної України говорити вже не доводиться – Франція, хоч і зіграла на матч більше, але випереджає нашу команду на 7 очок. При цьому обидва очні поєдинки з чемпіонами світу "синьо-жовті" вже зіграли, двічі розписавши нічиї з однаковим рахунком 1:1.

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Турнірна таблиця групи D станом на 7 жовтня 2021

Наразі Україна з 5-ма нічиїми в 5-ти матчах втримує другу сходинку, але головні конкуренти – фіни з боснійцями – зіграли на матч менше, а за втраченими очками випереджають "синьо-жовтих". Відповідно, вже наступного тижня підопічні Петракова можуть значно покращити свої турнірні перспективи, але водночас і ризикують втратити майже всі шанси кваліфікуватися на чемпіонат світу. Поразка бодай в одному поєдинку поставить питання другого місця під серйозний сумнів.

Календар матчів збірної України:

9 жовтня: Фінляндія – Україна

12 жовтня: Україна – Боснія і Герцеговина

16 листопада: Боснія і Герцеговина – Україна.

Календар матчів збірної Фінляндії:

9 жовтня: Фінляндія – Україна

12 жовтня: Казахстан – Фінляндія

13 листопада: Боснія і Герцеговина – Фінляндія

16 листопада: Фінляндія – Франція.

Календар матчів збірної Боснії і Герцеговини:

9 жовтня: Казахстан – Боснія і Герцеговина

12 жовтня: Україна – Боснія і Герцеговина

13 листопада: Боснія і Герцеговина – Фінляндія

16 листопада: Боснія і Герцеговина – Україна.

Розглянемо всі можливі варіанти для збірної України напередодні вирішального відрізку відбору. Спойлер – "синьо-жовтим" вкрай бажано здобувати мінімум дві перемоги і не програти жодної гри.

Варіант перший – 9 очок у трьох матчах

Найпростіший розклад. Три перемоги практично напевне гарантують Україні другу позицію групи D. Тоді в нас буде 14 очок. Фіни у випадку тріумфів над боснійцями, казахами та французами матимуть стільки ж. Тоді на перший план вийде різниця м'ячів, яка поки що краща у "синьо-жовтих". Але Суомі ще очікує домашній поєдинок проти Франції – далеко не факт, що підопічні Канерви зможуть завдати поразки чинним чемпіонам світу. Як і ще потрібно перед цим обіграти Казахстан і Боснію.

Що стосується Боснії і Герцеговини, то балканці у випадку двох поразок від українців можуть розраховувати максимум на 9 очок. І це при тому, що остання перемога Джеко, П'яніча і Ко в офіційних матчах була зафіксована ще у листопаді 2019-го.

Словом, 9 пунктів у фінальних трьох турах – чи не 100%-ва гарантія другого місця за підсумками кваліфікації. Поки що доля збірної України перебуває в руках та ногах футболістів "синьо-жовтих".

Варіант другий – 7 очок у трьох матчах

Припустимо, що збірна Україна здобуде дві перемоги, а третій поєдинок зведе внічию. Такий доробок теж дозволяє з оптимізмом дивитися на друге місце, але є кілька нюансів. Насамперед, все залежить від того, з ким підопічні Петракова розійдуться миром.

Якщо, наприклад, ми переможемо Фінляндію, а з Боснією наберемо 4 очки, то в такому випадку Україна завершить відбірковий турнір з 12-ма пунктами. Балканці зможуть набрати максимум 10 балів, а от Фінляндія обійде Україну, якщо здолає Боснію, Казахстан і Францію. В цьому випадку Суомі матимуть 14 пунктів та фінішують другими. Відповідно, в останньому турі "синьо-жовтим" доведеться відчайдушно вболівати за, ймовірно, вже невмотивованих французів у поєдинку з фінами. Єдиним прийнятним варіантом для нас буде перемога команди Дешама. Нічия змусить рахувати різницю м'ячів України та Фінляндії в усіх поєдинках відбору. Звісно, за умови, що перед Францією підопічні Канерви здолають казахів і боснійців.

А от якщо Україна знову поділить очки з Фінляндією, але двічі обіграє Боснію та Герцеговину, то ситуація для нас стане дещо гіршою. Тоді в нашої збірної буде тих же 12 очок, але фіни у випадку перемог в інших трьох матчах наберуть 15 і вийдуть у плей-офф. Суомі для другого місця влаштує навіть дві перемоги та одна нічия. За певних умов Фінляндію може влаштувати навіть одна поразка, але тоді вирішальним фактором стане різниця голів.

Як бачимо, 7 очок у трьох матчах все ще цілком можуть дозволити нам фінішувати другими, але нюансів стає значно більше. Багато чого залежатиме від результатів інших поєдинків – перш за все, за участю збірної Фінляндії.

Варіант третій – 6 очок у трьох матчах

Будь-яка поразка, найімовірніше, поставить хрест на мріях України про друге місце. Передусім, у поєдинку з Фінляндією. Невдача в Гельсінкі опустить "синьо-жовтих" мінімум на третю сходинку вже в суботу, а фіни випереджатимуть нас на 3 очки при наявності гри в запасі. Відповідно, програвати найближчий матч не можна категорично, адже в такому разі наш максимум за підсумками кваліфікації складе тільки 11 пунктів. Тоді лише диво у вигляді щонайменше двох поразок Суомі може врятувати друге місце для України. Та й то не факт – особисті зустрічі будуть на користь скандинавів, а сподіватися виключно на різницю м'ячів стане надто ризиковано.

Якщо ж підопічні Петракова програють боснійцям в одному з матчів, а інші дві гри виграють, то теж стануть заручниками результатів матчів конкурентів. Там може трапитися будь-що – від щасливого для нас фіналу у вигляді другого місця до навіть підсумкової четвертої позиції. Доля другоъ сходинки вже залежатиме не тільки від нас.

Щось із розряду фантастики

Україна цілком може фінішувати другою, навіть набравши підсумкові 10 очок – це перемога та дві нічиї в заключних турах. Але тоді має скластися просто фантастичний для нас пазл на кшталт перемог Франції над всіма суперниками та нічиїх у матчах між конкурентами України. Існує взагалі сюрреалістичний варіант, при якому підопічні Петракова можуть пролізти у плей-офф, зігравши всі матчі унічию! Для цього потрібно, щоб Франція обіграла Фінляндію в останньому турі, а решта матчів за участю Боснії та Суомі завершилися виключно миром.

Словом, зрозуміло те, що незрозуміло нічого. Після синдрому нічиїх Україні потрібно нарешті повернутися на переможний шлях. І робити це варто якомога швидше – вже 9 жовтня в Гельсінкі. Після поєдинків у Фінляндії та Казахстані, де місцева команда прийме Боснію і Герцеговину, ситуація в групі може трішки прояснитися. Але очевидно, що ніхто нічого собі поки не гарантує.

Зазначимо, що у випадку однакової кількості очок у двох команд для визначення їхніх місць враховуються наступні критерії:

– різниця м'ячів;

– кількість забитих голів;

– результати очних матчів;

– різниця м'ячів в очних зустрічах;

– кількість забитих м'ячів в очних зустрічах;

– рейтинг фейр-плей;

– жеребкування.

Не варто забувати, що навіть омріяне в нинішніх реаліях друге місце – ще далеко не гарантія виходу на Мундіаль. Такого двоматчевого плей-офф, як раніше, вже не буде. До десяти команд, які фінішують другими у своїх відбіркових групах, приєднаються дві збірні з Ліги націй – переможці груп з найкращим рейтингом, які напряму не потрапили на ЧС або не посіли друге місце у відборі. Ці 12 команд розіб'ють на 3 квартети. Плей-офф пройде у форматі півфіналу та фіналу, всі стадії міні-турніру складатимуться з однієї гри. Переможці трьох фіналів у кожній групі і вийдуть на чемпіонат світу. Стикові турніри заплановані на 24-29 березня 2022 року.

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