"В Чорноморці я почав тренуватися у 7 років. Пройшов і академію, і U-19. В академії я себе почував дуже здорово, і ми грали добре. Я з самого дитинства думав: "Тренуюся в Чорноморці, хочу бути легендою в Чорноморці, єдиний клуб". Тоді я так це сприймав.

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Я грав за U-19, але далі у мене почалися такі дуже недобрі стосунки з тренером. Десь переходили на особистості, де цього не повинно було бути. Це не від мене йшло. Я не виправдовую себе, просто кажу, як воно було. Мені було дуже важко морально.

Це могли бути слова про моє походження. "Ти молдованин, ти тупий" і т. п. І я щось не розумів тоді. Думав, як це? Я до тепер не розумію, як тренер може говорити це юнаку 18-19 років. Я там не грав, не грав, це тягнулося десь рік. І я дуже просив батька: "Будь ласка, забери мене звідси. Дай мені якісь шанси. Можна я поїду на перегляд до якоїсь команди?"

А він все казав: "Можливо, треба почекати, можливо, будуть якісь зміни". Мені дуже не подобалося: якщо в академії ми намагалися грати в футбол, якась тактика, якісь передачі, якісь комбінації, то тут ми прийшли, і в нас завдання було – віддай ближньому, опорному півзахиснику, який веде гру, і все, більше нічого не потрібно робити. А я хочу якось розвиватися, якось себе тренувати. Це ж найпростіше – вибити м'яч, віддати ближньому. Це можна завжди зробити. Але тобі вже 18-19 років, ти хочеш щось нове для себе брати.

Ці тренери сьогодні вже там не працюють. І ось пройшло десь місяців 9. Було літо, в нас там махінації якісь відбувались з переписуванням контрактів. Було акціонерне товариство – ВАТ Чорноморець. Якось вони там щось міняли, брали якісь кредити на будівництво стадіону. Але батько сказав нічого не підписувати", – розповів Бабогло в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Владислав народився у молдовському селі Копчак. У віці 4 років разом з батьками переїхав до Одеси, з 5 років почав займатися в СДЮШОР Чорноморця. У системі одеського клубу перебував до літа 2017 року, проте за головну команду не зіграв жодного офіційного матчу. Після 6 років в Олександрії перебрався у Карпати, де нині є одним з лідерів команди.

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