Карпати Львів у контрольному поєдинку змогли вирвати перемогу в Ниви Тернопіль (2:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Товариський матч

Карпати – Нива Т – 2:1

Голи: Рябов, 70, Тлумак, 85 – Волохатий, 8

Карпати проведуть контрольний матч із Шахтарем – "леви" мають намір проводити поєдинки чемпіонату з уболівальниками

Львівські Карпати продовжують підготовку до другої частини чемпіонату України, проводячи спаринги. Черговим суперником підопічних Мирона Маркевича стала тернопільська Нива. Гості ошелешили суперника вже на 8-й хвилині – Роман Волохатий опинився в штрафному майданчику "левів" і в дотик замкнув простріл з правого флангу. Львів'яни створили достатньо моментів, однак м'яч вперто не ліз у ворота.

На 35-й хвилині Карпатам вдалось відігратись, але арбітр зафіксував положення поза грою у Яна Костенка і залишив рахунок без змін. Згодом не пощастило Чачуа, який вже у падінні зумів пробити головою – сфера влучила у стійку. Костенко встиг добити, але тепер суддя угледів порушення правил і знову не зарахував гол.

По перерві фортуна продовжила знущатись із Карпат – Картушов спрямував м'яч у поперечину, Сидун не реалізував вихід сам на сам, а захисники тернополян примудрялись вибивати м'яч практично з лінії воріт. Зрештою, в середині тайму Рябову таки вдалось пробити оборону Ниви. А за 5 хвилин до завершення основного часу "леви" вдало розіграли кутовий: після навісу Саківа і удару Рябова м'яч відскочив до Тлумака і перший офіційний зимовий новачок Карпат головою поставив крапку у матчі.

Свій наступний спаринг "леви" проведуть 5-го березня проти стрийської Скали 1911. А перший офіційний поєдинок у новому році зіграють 23 березня 2024 року проти Полтави – у Чемпіонській групі в рамках боротьби за вихід в еліту.

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